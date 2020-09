Prachatický Areál lesních her na Lázních nabídne místo nejen na odpočinek.

Areál lesních her se rozroste o třetí etapu, která bude bliž cyklostezce. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Do poloviny letošního prosince bude Areál lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty větší. Jan Klimeš (ČSSD), místostarosta Prachatic, upřesnil, že tam vznikne pět dalších stanovišť. „Tentokrát to jsou prvky především pro odpočinek. Jako bonus postavíme plně ekologické toalety,“ řekl.