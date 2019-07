Všichni, kdo do šumavské obce dorazí, dostanou možnost za doprovodu kapely ochutnat nejen čerstvý chléb, placky a houstičky z historické pece, ale také pekařské výrobky z regionálních pekáren. Děti si budou užívat na bungee trampolíně či skákacím hradu u Sokolovny a zasoutěžit si spolu s Národním parkem Šumava. Připravena bude také tvořivá dílna, pohádky nebo muzikohrátky pro děti i dospělé. Ve dvě hodiny po poledni zahraje Jiří Schelinger Revival nebo kapela Larazreth.

Podle pořadatelů se bude péct také sváteční pečivo.

K tomu ještě Lenorští chystají soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Ještě dnes se do soutěže mohou přihlásit tříčlenné týmy, a to na obecním úřadu. Ty na místě dostanou hovězí maso, suroviny a místo pro vaření. Po vyhodnocení chutí guláše, které se uskuteční v jednu hodinu odpoledne, dostanou možnost uvařené guláše ochutnat hosté Slavnosti chleba, a to od 13.30 hodin. Zahájení slavností je naplánováno na devátou hodinu ráno. Program je až do pozdního odpoledne.

Program Slavností chleba:

od 9 hodin: Zahájení

od 10 hodin: Dělání všechny smutky zahání - hudební pořad pro děti, Skupina Doremi České Budějovice

od 11 hodin: Muzikohrátky pro děti i dospělé, Skupina Doremi České Budějovice

od 12 hodin: Soutěže

od 14 hodin: Jiří Schelinger Revival

od 16 hodin: Larareth - rock - pop - country

Doprovodný program:

- pečení chleba, placek a houstiček v obecní historické peci za doprovodu kapely

- pekařské výrobky regionálních pekáren a ochutnávka různých druhů chleba

- pečení svátečního pečiva, tvořivá dílna

- program a soutěže Národního parku Šumava v podání enviromentálního střediska ze Stožce

- Sklářské muzeum v Lenoře - Den otevřených dveří

- Stánky, občerstvení, řemeslníci

- bungee Trampolice 4v1 pod Sokolovnou

- Atrakce Bungee running, Shoď ho, Skákací hrad