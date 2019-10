Je až neuvěřitelné, jak optimističtí dokáží být i přes útrapy, které mají za sebou, Lenorští. I když obyvatelé domu s číslem popisným 32 nevědí, kdy se vrátí do svých domovů, jsou rádi za každý krůček, který se jim podaří udělat.

Lenorští uklízejí po čtvrtečním výbuchu a požáru. | Video: Deník/Tomáš Přibyl

Zatímco dům s číslem popisným 31 zcela zničil čtvrteční výbuch a požár, sousední dům musí projít opravou. „V tuhle chvíli mám stále z bytu kůlničku na dříví. Jsme ale rádi za každý pokrok, který se nám povede,“ uvedl včera Svatopluk Pevný. Ten sice neví, kdy se do bytu vrátí, ale zároveň s radostí dodává, že už jde v domě elektřina a topení. „Chybějí nám okna. Ty už jsou ale zaměřená a doufáme, že půjdou do výroby co nejrychleji. Prý je to priorita. Jakmile budou okna, bude to zase mnohem lepší,“ věří. Zároveň potvrzuje, že jeho sousedé z domu s číslem popisným 33 už jsou zpátky doma. „Doufáme, že se brzy vrátíme i my,“ dodal.