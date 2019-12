Ten nad ránem 3. října zničil výbuch a požár. „Manželka skončila v nemocnici,“ popisuje Václav Kalista, který byl v době tragédie na cestách s kamionem. To, co následovalo dál, bylo podle jeho slov v podstatě úžasné.

„Tolik lidí, kteří začali pomáhat, to bylo neuvěřitelné. A nejen já, ale my všichni, co jsme v domě žili, jsme vděční a děkujeme. Není možné vyjmenovat všechny, určitě bychom na někoho zapomněli, a to by nás mrzelo. Díky si zaslouží opravdu všichni od hasičů, zdravotníků, firmy, která likvidovala dům, přes vedení nejen naší obce a krajského úřadu až po každého jednotlivce, který se rozhodl pomoci. Ať už vlastní silou, nebo třeba penězi,“ říká Václav Kalista.

Výbuch obrátil i rodině Kalistových život jiným směrem. Manželé se rozhodli, že v obci nezůstanou. „Vánoce strávíme ve vypůjčeném bytě, po Novém roce bychom se chtěli nastěhovat do nového. Zůstat chceme na Volarsku,“ doplnil.