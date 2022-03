Lenka Zemanová je rodačkou z Volar, kde žila do svých 21 let. Žila ale také v mnoha dalších českých a bavorských městech. Nakonec zakotvila u Vodňan. Mimo malovaní ráda cestuje, navštívila několik evropských států a rok žila v USA. K malování se dostala již v dětství, kdy tajemství barev odkoukala od otce, který rád maloval akty a přírodu. Už ve školce společně se sestrou mohly malovat místo poledního spaní. "To pro nás bylo užitečnější," dodala se smíchem autorka. Vystudovala obor umění na hony vzdálený - mechanik elektronických zařízení. K návratu malovat ji pomohla sestra před osmi lety. Přesvědčila Lenku jet na kurz olejomalby k akademické malířce Petře Vichrové do Českých Budějovic. Tam Lenka Zemanová našla novou cestu a znovu s chutí maluje. Maluje ráda a krásně. A na zahájení její výstavy přišly desítky volarských milovníků umění.