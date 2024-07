Do kostnice na Mouřenci u Annína se vrátily další dvě lebky. Přinesla je tam jedna lékařka. „Její tatínek, lékař, odnesl lebky z kostnice v 70. letech minulého století a využil je pro studium anatomie. Vysvětlila, že vrátit lebky plánovala několik let a že vnímá, že je to tak správné a že to tak má být. Přála by si, aby svým příkladem inspirovala i další lidi, kteří si dříve z Mouřence lebky nebo další kosti odnášeli,“ uvedl Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence, který se o kostel stará.

Odnášení ostatků se hojně odehrávalo v době za minulého režimu, kdy kdosi násilně kostnici zpřístupnil, kosti a lebky pak lidé rozházeli po okolí, do lesů, křoví, i do řeky a nebo si ostatky vzali domů. „A to nejen pro studium medicíny, ale i z prosté hlouposti nebo jiných pohnutek. Prostě chtěli mít doma lebku někoho, aniž by tušili, čí hlavu mají doma. Z dnešního pohledu docela nepochopitelné," okomentoval Milota.

Ten uvedl, že jsou rádi, že se najdou lidé, kteří přijdou a ostatky na Mouřenec vrátí. Případ lékařky byl již čtvrtý. „V minulých letech lebku přivezl zpátky veterinář z Třebíče, který si ji vzal jako voják v roce 1968. Lebku vrátil i pán z Prahy, který si ji vzal v 80. letech. Vrátila se i lebka, kterou kdysi odnesl jeden mladík a pak byla desítky let v kapli v Šebestově. Kostnice měla být místem posledního odpočinku. Pro některé se ale stala místem předposledního odpočinku. Jsme proto rádi, když se lebky vrací a můžeme jim konečně dopřát klid. Pokud chce někdo lebku nebo jiné kosti vrátit, může se nám ozvat," dodal Milota s tím, že kontakty lidé najdou na webových stránkách www.pratelemourence.cz.