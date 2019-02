Prachatice – Projekt Resortu sv. Markéty nepostoupil dále a zůstává, lidově řečeno, na mrtvém bodě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

To se nedávno dozvěděli prachatičtí zastupitelé z úst místostarosty Roberta Zemana (Pro Prachatice), který město Prachatice zastupuje ve vedení společnosti.



Podle jeho slov i nadále jedná společnost s možnými investory a shání peníze na výstavbu nového areálu.



„Snažíme se hledat i partnery ze zahraničí. Například nedávno jsme o projektu hovořili se zástupcem ruské federace, který tu byl na návštěvě," zkonstatoval Robert Zeman s tím, že zatím nikdo nemá zájem. I tak by společnost Resort sv. Markéty chtělo nákladný projekt dotáhnout do zdárného konce.



