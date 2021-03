"V tuhle chvíli navíc přemýšlí o nové atrakci pro turisty i místní," řekl Martin Malý s tím, že s návrhem byli seznámeni prachatičtí radní. "Rada s nápadem nemá problém, ale pan majitel si to musí vykomunikovat s ochranou přírody," upozornil Martin Malý.

Majitel Lanového parku Libín Václav Duchaj Prachatickému deníku potvrdil, že park v korunách stromů loni na podzim zrušil. Vysvětlil, že atrakce byla na pokraji životnosti, a tak jako tak by byla potřeba její generální oprava. "Ta je vždy dražší než stavba nového parku. Diskutujeme o možnosti postavit čtvrtinový lanový pak na jiném místě, ale samozřejmě na Libíně," řekl s tím, že vlastní ještě lanový park na Slapech a zatím nechce investovat do obnovy velkého parku, o kterém nemá jasno, že v téhle době bude vůbec fungovat. Veškeré prvky ze stromů jsou demontovány a pozemek bude vrácen majiteli v původním stavu.

Sportovní vyžití chce podle svých slov Václav Duchaj Prachatickým i turistům nabízet dál. Rád by totiž z vrcholu Libína organizoval sjezdy na terénních koloběžkách s průvodcem. "Oslovil jsem českou firmu Koloběžky Kostka a s největší pravděpodobností to budou právě české koloběžky, na kterých poskytneme lidem adrenalinovou zábavu," poodkrývá plány Václav Duchaj. Tvrdí, že potenciál kopce nad Prachaticemi je obrovský. Sjezd by byl podle jeho plánů dlouhý zhruba šest kilometrů. "Každopádně vše bude organizované, žádné živelné sjezdy. Všichni by sjeli po předem vytyčené trase. Ve skupině bude maximálně sedm lidí a průvodce. Jízda bude s přestávkami a také výkladem. O odvoz koloběžek z místa dojezdu se postaráme," vysvětluje s tím, že koloběžky už má objednané. Cílové místo dojezdu bude na Lázních sv. Markéty, někde v blízkosti Areálu lesních her.

Václav Duchaj čekal na názor prachatických radních k jeho nápadu. Ti sice informaci o sjezdech na koloběžkách vzali jen na vědomí, ale to prý podle jeho slov stačí. Před několika dny proto začal "papírovou válku" a shání potřebná povolení, aby mohl novou prachatickou atrakci začít nabízet lidem. "Povolení bych chtěl mít do velkých prázdnin. V létě už bych chtěl sjezdy rozjet," dodává Václav Duchaj. Plánuje, že sjezdů by mohlo být denně až šest. Chystá on-line rezervace, aby to bylo pro zájemce jednoduché, a cenu za jeden sjezd zatím jen odhaduje na 250 až 350 korun.

Václav Duchaj na vrcholu kopce provozuje kiosek pod rozhlednou a od města Prachatice má v pronájmu také samotnou rozhlednu. Zůstane to tak i nadále. Řešit nemusí ani uskladnění koloběžek, prachatická radnice mu nabídla k pronájmu jeden ze zatím nevyužívaných objektů pod rozhlednou Libín, které město od prosince 2019 vlastní.