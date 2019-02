Prachatice /FOTOGALERIE/ – Ladislav Vízek je olympijským vítězem fotbalového turnaje v Moskvě v roce 1980. V Prachaticích v uplynulých dvou dnech opět potvrdil, že žádnou zábavu nezkazí.

Jak si to pod Libínem i s rodinkou užíváte?



Je tu nádherně. Kdyby to nebylo tak daleko, tak bych tu byl častěji. A jsou zde zase jiní lidé, příjemnější než v Praze. Já ty pražský Pepíky vůbec nemusím, takže jsem rád, že vypadnu. V Prachaticích je to moc hezké.



Co sportoviště, zamlouvají se vám?



Je to obrovské. Umělka, hlavní fotbalový stadion, bazén, kurty na volejbal i tenis, sportovní hala. To je super, asi je tu dobrý správce. Na druhé straně jsou však pro mě všechny hřiště velký. Je to samý letiště, jak jsem to vůbec někdy mohl uběhat? V každém případě je to tu příjemné zastavení a jsem rád, že jsem mohl přijet.



Co říkáte myšlence, dát dohromady tolika sportů a představit je tolika dětem…



V Praze bychom to dávali těžko dohromady. Tady mají děti o sport zájem, na všech sportovištích se vyblbnou. A těch možností mají plno. A já osobně doufám, že příjemný den na hřišti zakončíme i zdařilou besedou v divadle.