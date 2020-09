Ocenění za nejlepší českou knihu minulého roku bylo rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Vyhlášení cen se letos uskutečnilo již podevatenácté.

Kvůli pandemii koronaviru došlo k přeložení slavnostního předávání a vyhlášení vítězů literárních cen Magnesia Litera z jara až na konec léta. Překladovou knihou roku 2020 se stal román Patrick Melrose I britského spisovatele Edwarda St Aubyna, kterou do českého jazyka přeložil docent Ladislav Nagy, ředitel Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

PŘEKLAD BYL OŘÍŠEK

Podle jeho slov je pentalogie Edwarda St Aubyna v kontextu britské literatury pozoruhodná z několika důvodů. " Předně je to sonda do života společenské třídy, která v posledním půl století v britské próze chybí, totiž té nejvyšší aristokracie. Zároveň je to velmi niterná výpověď o vypořádání se s osobním traumatem. Překladatelsky byla kniha poměrně náročná zejména z hlediska převodu slovních hříček, ale též z hlediska zachycení oné zvláštní distancované ironie," zmínil s tím, že je rád, že publikaci mohl překládat a dodal, že zbylé dva díly vyjdou knižně letos na podzim.

POTENCIÁL MEZI STUDENTY

Některé pasáže románu dokonce dával na zkoušku překládat svým studentům v překladatelském semináři. "O různých řešeních jsme vedli dlouhé debaty a přístup i nápady studentů mě silně inspirovaly. Chtěl bych jim tímto poděkovat a zároveň vyjádřit své přesvědčení, že v seminářích na Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se vyskytuje obrovský potenciál překladatelského i obecně literárního talentu," podotkl Nagy.

V medailonku věnovanému nominovaným knihám k překladové knize zaznělo: "Překlad Ladislava Nagye věrně zachycuje všechny nuance St Aubynova románu. Dokáže najít ta správná slova pro různé projevy podivné lásky i zoufalé nenávisti, dokonale zachovává nadhled i suchou ironii vyprávění: text je v jeho podání přesně tak podivně nesnesitelný jako příběh sám."

Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Porotu k jednotlivým kategoriím soutěže delegují oborově příslušné obce a organizace. Za 18 předešlých ročníků bylo oceněno celkem 159 knih. Soutěž se realizuje na facebookových stránkách.