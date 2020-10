Květinový den je tradiční akcí, které se náš oddíl účastní, aby pomohl lidem bojujícím s rakovinou či ve výzkumu léčby této zákeřné nemoci. Koupí kytičky totiž každý k vítězství nad chorobou tak trochu přispěje.

Skauti z Volar a Lenory pomohli se sbírkou Ligy proti rakovině. Vybrali přes tři tisíce korun. | Foto: Alena Wagnerová

V ulicích Volar a v Lenoře tak bývají naši malí i velcí skauti vidět vždy v polovině května, kdy se tradičně kytičky prodávají. Letos byla sbírka posunuta na září, a vzhledem k nepříznivým podmínkám díky koronaviru jsme přece jen tak trochu váhali, zda se ke sbírce připojit. Zvítězila ale touha pomoci, a nakonec i to, že za těch více než patnáct let, kdy se náš oddíl sbírky účastní, mají mnozí lidé ve Volarech a okolí pěknou sbírku kytiček a bylo by jim určitě líto, kdyby jim ta letošní chyběla. A tak se od středy 30.září do neděle 2. října prodávalo, starší skauti v ulicích města, světlušky a vlčata v základní škole. Letos jsme získali pro Ligu proti rakovině, která Květinový den pořádá, celkem 3 347 Kč. Máme radost, že jsme mohli pomoci, moc děkujeme všem, kteří přispěli i těm, kteří pomohli sbírku zrealizovat.