Na začátku každého cvičení, které probíhá každou neděli od devíti hodin, si psi mohou pohrát a pořádně se vyběhat. Pak se psi se svými páníčky rozdělí do jednotlivých skupin, podle toho jak dlouho cvičák navštěvují, a jak jsou šikovní. Skupiny jsou celkem tři a to: začátečníci a štěňátka, pokročilí a poslední skupinu tvoří nejzkušenější psi, kteří se připravují na závody či zkoušky. Každé skupině se věnuje jeden ze zkušených výcvikářů. Psi se učí základní povely jako je třeba přivolání, chůze u nohy na vodítku i bez vodítka, sedni, lehni a mnoho dalších užitečných povelů. Protože se cvičí ve skupinách tak se psi socializují což je při výcviku jedna z velmi důležitých věcí. Majitelé se také naučí jak správně zasáhnout pokud si jejich pes hraje příliš divoce, jak si udržet jeho pozornost když je v okolí plno rušivých elementů (jiní psi, skupinka lidí nebo třeba projíždějící kolo). A nebo jak psa správně motivovat a podpořit ho, když si není moc jistý.

Psi se u nás mohou také naučit překonávat různé překážky (kladinu, tzv. Áčko nebo třeba probíhat tunelem.) Velmi zajímavé jsou pro psy i tzv. stopy, kde se naučí vystopovat svého paníčka. A v neposlední řadě jsou to obrany, které jsou vhodné hlavně pro pracovní plemena psů jako je třeba německý ovčák, rotvajler, hovawart, chodský pes nebo třeba německý boxer.

Na místním cvičáku jsou samozřejmě vítána všechna plemena psů, nezáleží na tom, jestli mají průkaz původu a nebo jestli se jedná o voříška, podmínkou však je, aby psi byli zdraví a měli platná všechna očkování.

Několikrát do roka se také pořádají různé zkoušky či závody, kde se ukáže jak důkladně se páníčci se psi připravovali. Mohli jsme to vidět na již tradičním závodu zvaným: „O perníkovou kost“ kde se nám předvedlo celkem deset závodníků. Účastnili se dokonce i závodníci ze zahraničí. Byl to již devátý ročník a konal se v červnu. Celý závod bedlivě sledovala a posuzovala rozhodčí paní Eliška Nedvědová, za což jí velice děkujeme.

I když počasí nebylo příliš pěkné, tak se závod vydařil a všichni se skvěle bavili. Nemalý dík proto patří organizátorům celé akce, hlavně Lee Šverákové, Františku Šandovi, Miladě Koblencové a Martině Honisové, která napekla nádherné perníčky ve tvaru kostí, které dostal každý z účastníků.

Výsledky byli opravdu velice těsné: První místo obsadila Bára Hamauer s fenkou Hearty, na druhém místě se umístil Bohuslav Zahradník se psem Karem a na třetím Jaroslava Švecová se psem Cassiusem. Vítězům, ale i všem účastníkům závodu samozřejmě moc gratulujeme a těšíme se, že si k nám zase přijedou někdy zazávodit.

Pokud se o našem cvičáku chcete dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky: www.zko-prachatice.cz nebo se za námi přijďte podívat osobně.

Budeme se na vás těšit.

Kristýna Falková