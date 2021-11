Veterináři v sobotu 27. listopadu znovu zasahují v Údolí u Nových Hradů na Českobudějovicku. Kvůli potvrzené ptačí chřipce musí utratit hejno mladých hus u Kachního rybníka. Ten leží nedaleko rybníka Velebil, kde se s nákazou v chovu museli stejným způsobem vypořádat začátkem týdne. V hejnu bylo asi 600 mladých hus, 65 už jich uhynulo.



Také tento chov hus provozuje Rybářství Nové Hrady. O prvním potvrzeném viru v chovu informovali veterináři 19. listopadu. Na začátku tohoto týdne tam postupně nechali utratit na 2000 ptáků, hus a kachen.

Veterináři utratí kvůli ptačí chřipce stovky hus u Byňovského rybníka



Od potvrzení nákazy u rybníku Velebil bylo hejno z Kachního rybníka uzavřeno v halách. „I když se to teď zavřelo, tak tam už je určitá inkubační doba. A mladší husy zřejmě jsou choulostivější než ty starší,“ řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Rybářství Nové Hrady mělo v chovech na 5000 ptáků, nákazu tam zřejmě zavlekli volně žijící ptáci.



Mladé husy byly podle Kouby původně určené na vánoční trh, ale kvůli předchozímu utracení měly zůstat v chovu. „Hned vedle jsou další haly, je tam hala, kde je rodičovské hejno, celé je to genetická rezerva, proto postupujeme takto šetrněji. Jinak by ta opatření byla taková, že by se všechny kontaktní chovy musely utratit hned na počátku,“ řekl Kouba.

Hasiči s veterináři v úterý likvidovali další chov hus na Novohradsku



"Byly to mladé husy vytříděné z těch chovných a počítali jsme, že z toho nahradíme nějaké hejno, ale bohužel jsou taky pozitivní, tak dojde k utracení," řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. V chovu na Jakulském rybníku, který je genetickou rezervou české husy, se podle něho zatím nákaza nepotvrdila. "Ale uvidíme, co to bude dělat dál, tam stačí, když proleze myš z haly do haly nebo tam může být přenos od nějakých jiných živočichů. Nedokážeme říct, jak to bude postupovat, zatím jsou stěry negativní," řekl Zvonař. Škody, které výskyt ptačí chřipky společnosti způsobil, podle něho ještě nejsou vyčíslené.



Na dopoledním utrácení s veterináři spolupracovali hasiči i policie. Na místě byla hlídka policie z Trhových Svinů a také přes 20 hasičů z Českých Budějovic a Trhových Svin. Hasiči pomáhali s likvidací drůbeže a prováděli dekontaminaci osob i veškerého použitého materiálu i aut s kontejnery, které z místa odjížděly.

Na Jindřichohradecku se objevilo ohnisko ptačí chřipky. Celý chov už je utracený