Zákon, přijatý zvlášť kvůli pacientům s koronavirem nebo lidem v karanténě, třeba umožní hlasování z auta na speciálních stanovištích, o jejichž chod bude pečovat také armáda. Komise z těchto stanovišť budou navíc po dva dny obcházet také pobytová zařízení (například domovy pro seniory), která by se případně ocitla celá v karanténě.

Zřizovateli zmíněných zařízení jsou sice obce, ale českobudějovický primátor Jiří Svoboda pro Deník uvedl, že o takové karanténě by rozhodovala krajská hygienická stanice. A město České Budějovice se zatím předem na takovou možnost nepřipravuje. Volební komise by v takovém případě sestavoval krajský úřad. „Sestavena musí být dopředu pro případ uzavření pobytového zařízení těsně před volbami nebo v jejich průběhu,“ upozornil ale Jiří Svoboda.

Zaběhané volební pořádky tedy může koronavir hodně změnit. Ale voliči to berou jako realitu. „Souhlasím s tím, protože se neví, kolik lidí bude v karanténě. Hygienici jich mohou poslat do karantény hodně. Ale nechápu, proč nemohou takhle hlasovat i jiní pacienti s infekčními onemocněními,“ říká studentka vysoké školy Jindřiška Hrušková z Českých Budějovic, pro kterou to budou třetí volby. Zvláštní privilegium totiž mají jen pacienti s koronavirem. Ti mohou v karanténě speciální způsoby hlasování využít. Pokud je někdo v izolaci nebo karanténě třeba kvůli žloutence, toho se výjimka netýká a infekce je chápána jako překážka voleb. Deníku to potvrdil tiskový mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Až několik set Jihočechů by ale mohlo zmíněné hlasování z auta využít. Pro ně vzniknou speciální místa pro hlasování způsobem „drive in“. Zákonodárci použili anglický termín, který lze volně přeložit jako „vjeďte“, pro voliče, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru. Hlasování se uskuteční mimo obvyklé volební místnosti na takzvaných volebních stanovištích.

Ptejte se jich na to, co vás zajímá Jak mají v plánu řídit náš kraj? Které jsou jejich priority? Devět lídrů nejsilnějších stran a uskupení, které se budou ucházet o hlasy Jihočechů v říjnových krajských volbách, pozval na středu Deník do terminálu Jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic. Pozvání k debatě především o dopravě přijali Pavel Hroch (Jihočeši 2012, HOPB a Tábor 2020), František Konečný (ANO), Martin Kuba (ODS), Václav Kučera (KSČM – zvali jsme lídra kandidátky Radka Nejezchleba, ale omluvil se), Lukáš Mareš (Piráti), Jana Pupavová (SPD), Ivana Stráská (ČSSD), Jiří Švec (Stan) a František Talíř (KDU-ČSL a TOP 09). Debatu sledujte ve středu od 10 h na webu ceskobudejovicky.denik.cz/kraj.

Speciální hlasování z auta nebo motocyklu (o kole zákon nehovoří) bude možné vždy na jednom místě pro celý okres. Podle Radka Šímy z oddělení informací krajského úřadu budou pro tento účel využity areály jihočeské správy a údržby silnic. V Českých Budějovicích například v Nemanické ulici, v Táboře ve Vožické ulici a třeba v Prachaticích v Žernovické ulici. „Hlasování na volebním stanovišti bude pro volby do zastupitelstev krajů už ve středu 30. září,“ upozorňuje však Radek Šíma. Volit se bude od 7 do 15 hodin a mimo jiné náležitosti bude nutné předložit úřední doklad o nařízené karanténě nebo izolaci. Podobně se na těchto místech bude hlasovat i o senátu.

Chod zmíněných stanovišť bude zajišťovat krajský úřad ve spolupráci s Armádou České republiky. Voliči tedy musejí počítat s tím, že místo člena okrskové volební komise v obvyklém civilu budou potřebné doklady ukazovat mužům v uniformách. Pokud to ovšem půjde rozeznat, protože je možné, že kvůli bezpečnostním opatřením budou členové na těchto stanovištích zahaleni z velké části do ochranných obleků. Přesné podmínky, s jakými se hlasující setkají se ještě dolaďují.

Kdo z občanů v karanténě či izolaci kvůli koronaviru nebude moci dojet na volební stanoviště, může si domluvit předem na krajském úřadu návštěvu speciální komise v době voleb. Musí se ale předem na krajském úřadu nahlásit.

V jižních Čechách bylo v úterý 15. září 2020 dopoledne v karanténě kvůli koronaviru necelých sedm set lidí. Kvůli ostatním infekčním opatřením, například kvůli žloutence, jsou to počty v řádu maximálně desítek lidí za celý kraj. Těch se ale výjimka umožňující hlasování netýká.