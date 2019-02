Jižní Čechy – Finanční úřady jsou na nápor občanů připraveny, prodloužily úřední hodiny.

NA DOTAZY čtenářů odpovídaly Jana Rohlíková (vlevo), Hana Horáčková (vpravo). Mluvčí finančního úřadu Jana Králová (uprostřed) jejich informace zapisovala. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Daňová přiznání lze odevzdat denně do pátku od 8 do 17 h, v pondělí do 18 h, pokladna je v provozu vždy do 15 h. Na otázky k EET a daňovému přiznání odpovídaly Deníku v on-line rozhovoru Hana Horáčková a Jana Rohlíková z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Jako důchodce dostávám honoráře, které za měsíc nepřesahují 10 000 korun, z nich mi zaměstnavatel sráží 15 procent. Mám nárok při daňovém přiznání žádat tuto sraženou daň zpět v rámci slevy na dani, která je myslím 24 000 korun?

Pokud se jedná o dohodu o provedení práce, uvedené příjmy můžete zahrnout do daňového přiznání. Musíte přiložit potvrzení od zaměstnavatele, do kterého budou zahrnuty všechny tyto příjmy a uplatníte slevu na poplatníka, která činí 24 840 korun.

Stává se mi, že zákazníci nechtějí účtenku EET. Musím jim ji vnutit, nebo stačí, že ji vytisknu a vyhodím, když si ji kupující nevezme?

Poplatník je povinen účtenku vystavit, ale zákazník nemá povinnost ji odebrat. Důležité je odeslat datovou zprávu o evidované tržbě a účtenku vystavit. Pokud ji zákazník nechce, můžete ji vyhodit.

Jak bude probíhat slosování účtenek o ceny a jak se zákazníci dozvědí výsledky?

Účtenková loterie bude spuštěna v polovině roku 2017 a základní charakteristiky této loterie Finanční správa připravuje.

Nabízím kosmetiku jedné firmy pro rodinu, známé. Měsíční objednávka je kolem 3500 korun. Týká se mě povinnost EET a od kdy?

Ano, týká od 1. 3. 2017 ve fázi maloobchodu. Evidenci tržeb podléhají částky vybírané v hotovosti či kartou, které jsou příjmem z činnosti, která je podnikáním.

Jak je tomu s evidencí tržeb v případě poskytování ubytování v soukromí?

Tržby v hotovosti či kartou za krátkodobé ubytování v soukromí jsou evidovanou tržbou a měly by být evidovány již od 1. 12. 2016.