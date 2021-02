Zdroj: Deník

Část historických náhrobků našli Kvildští na černé skládce za obcí. „Byly zarostlé křovím,“ popisuje starosta. „Zástupci minulého režimu urazili litinové kříže a náhrobky. Všechno potom vyvezli,“ říká s tím, že na hřbitově zůstal jen ústřední kříž a hrobka rodiny Strunz. Když se pak po létech kříže zase našly, chtěli Kvildští několik nich vytahat z kopřiv a vrátit je zpátky. Nakonec našli křížů tři desítky. „Umístili jsme je zpátky a máme v plánu hřbitov obnovit tak, aby se ve Kvildě dalo opět pohřbívat,“ vysvětluje Václav Vostradovský. Za původním hřbitovem byla ještě márnice. Původní hřbitov obec zatím nechala oplotit. „Nově bychom chtěli pohřbívat právě v zadní části,“ vysvětluje starosta. Dodává, že znovuobnovení hřbitova by chtěl zajistit „do roka a do dne“. Musí to totiž schválit Jihočeský kraj, a tak zástupci obce čekali až se ustálí situace po volbách. V nejbližších týdnech ale žádost odešlou.

V současné době mohou Kvildští zesnulé pohřbívat jen ve městech v okolí, nejčastěji je to ve Vimperku nebo Sušici.