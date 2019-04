Podle informací kvildského starosty Václava Vostradovského první technika a stavba táborů začne už v pátek 26. dubna, aby se v sobotu mohly rozhořet divácky velmi oblíbené ukázky z bitevních polí druhé světové války. Ještě v pátek v zasedací místnosti obecního úřadu začne výstava a chystá se přednáška na téma Pochod smrti v obci Kvilda.

V sobotu 27. dubna v 11 hodin se uskuteční pietní akt u pomníku „Neznámého vojína“ v centru obce. Bojové ukázky mapující rok 1938 začínají ve 13 hodin. O dvě hodiny později pak přijde na řadu ukázka bojových událostí z roku 1945.

Ti, kdo by nestihli ukázky bitvy v šumavské Kvildě, mohou ještě o týden později zavítat do Českého Krumlova, kde se připravuje Bitva o Český Krumlov. Přesně to bude v sobotu 4. května od 14.30 hodin.