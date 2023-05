Stovky květin na týden zkrášlí renesanční interiéry jednoho z nejznámějších jihočeských zámků. Od soboty 20. května začíná na Kratochvíli jedna z největších floristických výstav na jihu Čech umístěných v historickém prostředí s názvem Návrat květů. Potrvá do neděle 28. května. O záplavě květů informovala Markéta Slabová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Areál renesančního zámku Kratochvíle u Netolic. | Foto: Archiv zámku Kratochvíle

Pozvánka.Zdroj: Zámek Kratochvíle„Návrat květů jako název výstavy souvisí se skutečností, že se výzdoba vrací po čtyřech letech a zároveň se vrací i tradiční renesanční květiny, tedy lilie, karafiát, tulipán, růže a Eustoma neboli jícnovka,“ vysvětluje kastelán zámku Kratochvíle Petr Šmíd. Konceptu výstavy se ujal přední český florista na historické vazby Slávek Rabušic. Jednotlivé aranže zhotoví zahradnice a zahradníci ze spřátelených památkových objektů, třeba Jindřichova Hradce, Zlaté Koruny a Třeboně. Příprava expozice jim potrvá několik dní, samotné aranžování musí kvůli třem stovkám čerstvých květin zvládnout do 48 hodin. Zároveň však nesmí poškodit cenné vybavení historického interiéru, proto si vypomohou různými foliemi, které zůstanou oku návštěvníka skryty, pod samety a ubrusy vloží skla a plexiskla.

V sobotu 20. května budou mít návštěvníci jedinečnou možnost prohlédnout si květinové aranže při intimním večerním osvětlení. Od 20 hodin bude pro zájemce připraven koncert pěveckého sboru Nuzický zvonek a večerní prohlídka iluminované zahrady a zámku. „Jedná se spíše o procházku zámeckými interiéry bez průvodců. Ti budou na prohlídkové trase přítomni, připraveni odpovědět na všechny zvídavé otázky návštěvníků,“ doplňuje kastelán Šmíd.

Petr Šmíd si splnil dětský sen, je kastelánem. Na Kratochvíli čeká první turisty

V následujících dnech bude výstava Návrat květů přístupná v rámci běžných prohlídek zámku, a to až do neděle 28. května, mimo pondělí 22. května. Návštěvní doba je od 9 do 15.30 hodin. Kromě květinových vazeb mohou návštěvníci na Kratochvíli zavítat i do zahradního pavilonu Markéta, kde vystavuje své obrazy výtvarnice Jana Holcová. Její díla budou k vidění do 3. září.