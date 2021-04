Jedno písmenko málem způsobilo mladíkovi těžké následky. Rukoval do Lienze ve východním Tyrolsku, ale odjel vlakem do Lince…

Velkorysý taxikář zachránil vojáčka popletu. | Foto: archiv

Když tam vystoupil, chybělo mu k nástupu do kasáren vzdálených 350 kilometrů 3:45 hodiny. Na nádraží nasedl do taxíku Roberta Petschenika (49). “Jízda měla stát několik set eur, ale mladík měl jen 170 eur kapesného,” píší OÖN. “Petschenikovi to stačilo, většinu jízdného ,zatáhl´ z vlastní kapsy.”