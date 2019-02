Jako začarovaný kruh vypadají jednání o místním kulturním domě.

Otázku kulturního domu mají zastupitelé z Netolic na stole opakovaně. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Miroslav Fuchs

I přesto, že v únoru zastupitelé schválili vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele jeho demolice, už o měsíc později měli problém na stole znovu. Tentokrát se jednalo o nabídku na jeho odkoupení.

„Nabídka ale neodpovídá ani odhadní ceně. Jednalo se o nabídku ve výši zhruba šesti set padesáti tisíc korun," uvedl starosta Oldřich Petrášek. Přitom jen pozemek pod budovou má hodnotu zhruba dvou milionů, budova pak asi jednoho milionu korun.

Radní zastupitelům doporučili, aby si ověřili zájem o kulturní dům na trhu, tedy zveřejnili záměr jeho prodeje.

František Sklář prodej objektu nedoporučuje. Argumentuje tím, že město prodejem ztratí kontrolu nad ním i nad využitím lokality.

Také Miroslav Dvořák vyjádřil pochybnosti nad prodejem s tím, že cena by musela být tak zajímavá, aby zhodnotila pozemky.

Návrh na usnesení, že město schvaluje zveřejnit záměr prodeje kulturního domu tak neprošel. Pět zastupitelů sice s návrhem souhlasilo, dalších šest se ale zdrželo a jeden z nich nesouhlasil vůbec.

Tajemník Petr Kotrba při té příležitosti upozornil, že část skel oken je po zásahu jednoho z předchozích nájemců vyboulená a hrozí jejich vypadnutí a rozbití. „Pohybují se tam děti a hrozí, že některé z nich by se mohlo zranit nebo následně třeba do objektu vniknout a ublížit si," upozornil starosta, když František Sklář nedoporučil dávat do objektu další peníze.

Zastupitelé nakonec rozhodli, že objekt bude s minimální investicí zabezpečen. „Výběrové řízení na demoliční firmu, které zastupitelé odhlasovali letos v únoru, stále běží," doplnil pro úplnost ke kulturnímu domu Oldřich Petrášek.