Program prachatických Kulturních služeb města na příští tři měsíce zaplnily koncerty, divadlo, výstavy i filmy. Nezdá se to, ale podmínky pro pořádání kulturních akcí jsou přísné.

Kino. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

"Ve vnitřních prostorách můžeme využít pouze polovinu kapacity sálů. Venku naštěstí může být lidí více. Budeme se proto snažit akce pořádat hlavně venku," vysvětlila ředitelka Kulturních a informačních služeb města Prachatice Věra Houšková. Červnový program se odehrává v kostele sv. Jakuba, v Kralově vile nebo na Parkáně. Nabídku filmů do kina Národka v těchto dnech KIS kompletuje. "Do konce týdne bude hotový," řekla s tím, že s kinem je to komplikovanější, protože KIS musí počkat do nabídnou distributoři filmů. "I tak bychom ale chtěli hrát dvakrát týdně," doplnila Věra Houšková s tím, že navíc je potřeba návštěvníkům nejen kontrolovat negativní testy, ale také je evidovat, což se zřejmě odrazí na prodeji vstupenek. "Zvažujeme, že to bude možné pouze on-line," uvedla ředitelka KISu.