Zasněženým Českým Krumlovem šel průvod vánočně ozdobených kočárků a dětí

Odpoledne k ohni přišli skauti Severky, kteří se do té doby věnovali jiné bohulibé činnosti. Letos poprvé od 10 do 14.30 hodin rozdávali v klášterním dvoře „polévku, která pomáhá“. U ní byla k dispozici pokladnička pro dobrovolné příspěvky. Ty skauti věnují malé Margaretce, která trpí spinální svalovou atrofií II. typu. Chtějí jí spolu s lidmi dobré vůle přispět na náklady na rehabilitaci, asistentky, kompenzační pomůcky a cestování za lékaři. „Chceme pomoci Margaretce z Třísova. Polévku uvařili naši vedoucí,“ řekl Jan Borovka, vedoucí družiny Lišáků. „Česnečku, ale opravdu výbornou a mělo to docela úspěch. Ráno jsme měli trochu obavu, jak to dopadne, ale odpoledne se to pěkně rozjelo.“ Margaretce mohli a mohou lidé přispívat on-line na www.margaretka.cz nebo na www.facebook.com/margaretkasma.