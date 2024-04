Rožněné prase, grilované kuře, pivovarský guláš nebo dršťková, na zapití vykuřovaný ležák, osmistupňová limetka či višeň nebo taky řezané. K tomu skákací hrad pro děti, soutěž o sud pivo a samozřejmě muzika. Dvoudenní Krumlovské pivní slavnosti začaly v pátek a zdejšímu pivu a dobrému jídlu bude zasvěcená i sobota. Podívejte se, co všechno si tam můžete dát a kolik za to zaplatíte.

Krumlovské pivní slavnosti v Portu 1560 v pátek 26. dubna 2024. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Lístky netřeba shánět, na celé Krumlovské pivní slavnosti je vstupné zdarma. Sobotní program začíná už v 11 hodin, a to s dechovkou Bohdalka. Zúčastnit se můžete soutěže v pití tupláků, hrát se bude o sud piva. Od 17 hodin se o muziku postará Bryce Belcher and his Bohemians a hudební program slavností vyvrcholí koncertem kapely UDG ve 20 hodin. Koho zajímají ceny za jídlo a pití, najde je v naší fotogalerii.



A malý bonus pro všechny návštěvníky Krumlovských pivních slavností: mohou využít zvýhodněné vstupné na všechny expozice v nově otevřeném kulturním centru Port 1560.

