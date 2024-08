I tak to ale znamená, že polovina kruhového objezdu je hotová a uzavírka se přesunula. Do křižovatky na Stopařce momentálně nemohou vjet řidiči od Svojnic a Strunkovic nad Blanicí. Tahle část křižovatky je kompletně uzavřená. Do Strunkovic se tak mohou řidiči dostat už odbočením v Netolicích nebo pak na kruhovém objezdu do Těšovic a pokračovat směrem na Bavorov.

Urychlení prací avizoval vedoucí provozního střediska Strabag Prachatice Josef Pavlík. Počasí totiž dělníků přeje, a tak zkracují termíny jak je to jen možné. Pracovat u Stopařky je ale možné až do 6. října. Dopravní úřad až do té doby povolil úplné uzavírky silnice.

Polovina kruhového objezdu je ale každopádně kompletní. Jak vypadá z výšky? Podívejte se: