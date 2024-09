Stoupací pruh do Fefrů je hotový o měsíc dříve než bylo v plánu a vypadá to, že dřív bude hotový také kruhový objezd U Stopařky. Tedy pokud počasí dovolí.

S velkou pravděpodobností už 20. září bude spouštěn plný provoz na křižovatce U Stopařky. Deníku to při otevírání stoupacího pruhu do Libínského Sedla řekl šéf provozního střediska Strabag v Prachaticích Josef Pavlík. “Jsme s pracemi napřed, pokud vše půjde podle našich odhadů, bude hotovo do konce příštího týdne,” uvedl. V tuto chvíli prý chybí finální vrstva asfaltu, vodorovné dopravní značení a drobné úpravy v okolí krajnic.

Stavba kruhového objezdu, který má odstranit jedno z nebezpečných míst na silnicích Prachaticka, přesně na hlavním tahu od Netolic na Vimperk, začala 17. června, dokončení bylo od začátku naplánováno na 7. října. V těchto dnech platí omezení především pro řidiče jedoucích od Strunkovic nad Blanicí. Ve směru od Protivce je totiž úsek zcela uzavřen. Provoz na tahu Netolice - Těšovice a Prachatice – Netolice je řízen semaforem.