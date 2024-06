V pondělí 17. června v šest ráno začíná stavba kruhové křižovatky U Stopařky. Do konce září tam budou platit různá omezení. Hlavní tah z Netolic na Těšovice se ale úplně nezavře. Řidiči budou projíždět stavbou.

Křižovatka U Stopařky ve Vitějovicích | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Mnohá omezení čekají šoféry při jízd z kruhového objezdu v Těšovicích na Netolice v souvislosti se stavbou kruhové křižovatky U Stopařky. Deníku to potvrdil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic, pod jejichž správu silnice druhé třídy patří. „Zahájení stavby je naplánováno na pondělí 17. června. Hotovo by mělo být do konce září,“ upřesnil Martin Grožaj. Největší omezení musejí očekávat řidiči od Prachatic.

Jejich jízda v zatím neupřesněném časovém úseku podle postupu prací skončí jen na čerpací stanici KMP. „V případě silnic III/141 26 od Strunkovic nad Blanicí a a Svojnic a III/141 28 od Prachatic a Vitějovic se bude jednat o úplnou uzavírku, podle průběhu stavebních etap. Provoz bude řízen tříramennou semaforovou soupravou,“ dodal.

Část stavby kruhového objezdu U Stopařky od Svojnic.Zdroj: SÚS Prachatice

Podle dostupných informací se bude kruhový objezd stavět na etapy, a tak řidiči musejí pozorně sledovat dopravní značky, které omezení v dopravě upřesní. Každopádně bude pro řidiče jedoucí z Prachatic do Netolic a Českých Budějovic jistější rovnou zvolit trasu přes Těšovice, kde se napojí na hlavní tah od Husince a Vimperka. I tam ale musejí počítat se zdržením na semaforech.

Část stavby kruhového objezdu U Stopařky od Vitějovice.Zdroj: SÚS Prachatice