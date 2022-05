Krokodýla do kotelny tehdy „ubytoval“ vrchní kotelník a otec současného vedoucího provozu Vlastimil Sedlecký. Celá léta se o něj staral, krmil a krokodýl Venda byl atrakcí pro děti z mateřských i základních škol, které do kotelny chodily na pravidelné exkurze.

V kotelně se objevil někdy v roce 1983 a pocházel z Kuby. Potravy měl Venda dostatek od rybářů z okolí a dařilo se mu v kotelně v jedenáctimetrovém teráriu moc dobře.

Vendu museli zaměstnanci Tepelného hospodářství Prachatice, kteří kotelnu spravují, nakonec odstěhovat. A jeho odchyt a stěhování vůbec nebyla snadná záležitost. „Tehdy přišla na kontrolu inspektorka bezpečnosti práce, o krokodýlovi věděla předem a nařídila, že krokodýl musí do třiceti dnů zmizet,“ popisuje Kamil Sedlecký události z přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. Kamil Sedlecký musel začít jednat urychleně a všechny nedostatky zapsané v protokolu o kontrole začít odstraňovat. Jako první proto hledal nový domov pro Vendu. Obvolal zoologické zahrady, ale Vendu nikde nechtěli, že prý krokodýlů mají dost. Pak narazil na článek s názvem Kdo by čekal, že druhý největší krokodýlů v Evropě je na Šumavě. „Bylo to v zemědělské farmě ve Chvalšinách. Chvíli jsem si myslel, že si někdo dělá blázny, ale i tak jsem tam vyrazil a s majitel se domluvil, že se přijede podívat,“ říká Kamil Sedlecký. A i když krokodýlovi celá léta všichni říkali Venda, pan Procházka, který pak v roce 2005 to vybudoval a dodnes provozuje krokodýlí Zoo v Protivíně na zvíře koukl a prohlásil: „To je nádherná samice, já jí beru.“

Z Vendy byla najednou Vendula. Podle pana Procházky byla Vendula čistokrevný krokodýl kubánský (crocodylus rhombifer). Nový domov tak našel Venda nejprve na farmě ve Chvalšinách a pak v Protivíně, kde se prý podařilo Vendulu spářit a odchovat její mláďata.

Kamil Sedlecký i jednatel Tepelného hospodářství Prachatice Petr Kolín s úsměvem vzpomínají na chvíli, kdy majitel protivínské zoo pro Vendulu přijel a chtěl ji odchytit. „Samice měla na délku asi metr osmdesát a nechtěla se dát, pana Procházku vzala zubem přes dlaň,“ vzpomíná Kamil Sedlecký. Petr Kolín doplnil, že v kotelně to vypadalo jak na jatkách, ale nakonec všechno dobře dopadlo a Vendula jela do Chvalšin.

Kamil Sedlecký na závěr dodal, že prachatický Venda je stále živý. Jeho věk odhaduje asi na padesátku.