V každém případě je krmivo, hračky a vlastně veškeré potřeby pro zvířata dražší. O deset až dvacet procent ve srovnání s časem od začátku války na Ukrajině. „Je to o dost a navíc některé krmivo je obtížněji k sehnání,“ říká a dodává, že o deset procent zdražily běžné produkty. Asi dvacetiprocentní zdražení je u krmiv se specifickým masem jako je velbloud, koza, jehně nebo kůň. „To kupují lidé pro psy, kteří jsou na něco alergičtí,“ vysvětluje Milan Karabáš s tím, že sehnat lze, ale dodavatel jeho objednávku uspokojí jen v minimálním množství. „Objednám deset balení a přijdou dvě,“ dává příklad a jedním dechem dodává, že i některé další produkty na trhu v posledním roce prostě chybí, a když jsou, tak jsou dražší. Přesně říct, na kolik vyjde měsíční strava pro psa, nelze. Je totiž také o velikost plemene. „Myslím, že to vyjde i s pamlsky zhruba na dva tisíce korun měsíčně,“ odhaduje Milan Karabáš.

S majiteli psů, kteří by po zdražení volili levnější variantu krmení, se příliš nesetkává. „Jsou takoví, ale většinou je pes dlouhodobě zvyklý na jeden typ krmiva a prospívá. Jejich majitelé proto zůstávají u původního krmení,“ popisuje Milan Karabáš své zkušenosti. Změnit pejskovi granule v dobrém úmyslu, nemusí byt podle jeho slov správná varianta, může dojít k narušení trávícího systému a v některých případech, kdy je pes od narození citlivý na změny, může dojít ke zvracení či průjmům. „Návštěva veterináře a léky pak mohou majitele vyjít na tisíce. Prostě ne každá změna je dobrá,“ když už změnu, tak aspoň týden míchat staré krmivo s novým, aby přechod byl pozvolný a šetrný k trávicímu traktu. Ale i tak to nemusí vyjít a problémy se dostaví. vysvětluje s tím, že stejně jako u lidí je to i u zvířat individuální. I když z letitých zkušeností by se dalo podle Milana Karabáše říct, že „značkoví“ psi jsou na výběr „žrádla“ hajsavější než ti bez průkazu původu. „Ale není to tak vždy,“ dodává.

Milan Karabáš zároveň poradí chovatelům začátečníkům, jaké krmení vybrat. Zákazník mnohdy přijde se slovy, že mají krmit takovou či takovou značku, protože to doporučuje chovná stanice či veterinář. Neznají a neporovnávají nutriční hodnoty jednotlivých druhů. „Většinou najdeme společnou řeč. V případě, že krmivo nesedne, najdeme způsob řešení,“ uvádí s tím, že jen v malém procentu případů hledá Milan Karabáš s chovatelem jinou alternativu. Závěrem prachatický prodejce potřeb pro zvířata dodává, že vždy dokáže vymyslet možnost dobré střední třídy co se týká kvality i finančních možností majitelů. Levná krmiva vlastně ani nenabízí. „To nemá vůbec smysl. Pravda je, že někteří zákazníci zkusí nakupovat jinde, ale většinou se vrátí zase k nám,“ uzavírá.