Křižovatka ulic Slámova a Zvolenská

Výjezd se Slámovy ulice od Elektro Kadlec.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Rozhledové poměry při výjezdu ze Slámovy ulice do ulice Zvolenská nejsou pro řidiče osobních aut zrovna ideální. Křižovatka se sice jeví jako přehledná, ale to jen z levé strany od kruhového objezdu u nádraží. Auta příjíždějící zprava od slunečních hodin v ulici Zvolenská vidí šofér vjíždějící do křižovatky na poslední chvíli. Ve výhledu totiž brání živý plot. Který je v letních měsících od dost vyšší než náš ukazuje snímek z minulého týdne. Výjezdu ze Slámovy do Zvolenské ulice se šoféři raději vyhývají a volí cestu právě přes kruhový objezd u nádraží. I s drobnou zajížďkou totiž bývá trasa o dost rychlejší, než stát na téhle křižovatce.