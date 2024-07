close info Zdroj: Město Vimperk zoom_in Rekonstrukce ulice 1. máje ve Vimperku. První červencový den společnost Strabag dokončuje křižovatku u vimperské pošty a ulice Sadová do ulice 1. máje směrem ke křižovatce Fišerka bude opět průjezdná v obou směrech. Deníku to potvrdil vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl. Uzavírka a práce ale pokračují dál, ovšem od křižovatky u pošty směrem na Malé náměstí U Jelena a do Pivovarské. "Také ulice Rožmberská zůstane dál slepá," upřesnil místostarosta.

Třetí a závěrečná etapa oprav by měla trvat do posledního září. "Změna termínu může nastat podle postupu prací a budeme o tom včas informovat," dodal Zdeněk Kuncl. Do Pivovarské ulice je možné se dostat pouze po objízdné trase od nemocnice. "Průjezd z Pivovarské ulice do „suezu“ a na malé náměstí bude umožněn vozidlům pro zásobování," zakončil.