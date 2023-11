Zvlněný asfalt před prachatickým železničním přejezdem na výpadovce na České Budějovice to má spočítané. Křižovatku v příštím týdnu silničáři nechají opravit.

Křižovatka v prachatické Žernovické ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Uzavírka v prachatické Žernovické ulici.Zdroj: Martin GrožajNa uzavírku křižovatky v Žernovické ulici v Prachaticích upozornil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic. Vozovka před železničním přejezdem je natolik zničená od kamionů, že je potřeba ji ještě před zimou opravit. „Asfalt tam je tak zvlněný, že vadí při zimní údržbě silnice,“ zdůvodnil. Od úterý do čtvrtka (21. až 23. listopadu) tak nebude možné odbočit z Nebahovské do Žernovické ulice. „Samozřejmě v případě, že to klimatické podmínky dovolí. Povolení uzavřít silnici dopravní úřad vydal, ale je možné, že vinou počasí se oprava může opozdit,“ vysvětlil pro Deník. Práce jako takové by neměly zasáhnout do hlavního tahu z obchvatu do města. Je ale možné, že dojde na částečné omezení ve chvíli, kdy řemeslníci budou komunikaci z Žernovické napojovat na ulici Nebahovskou, nebo při otáčení těžké techniky. „Vždy ale budou provoz v místě řídit k tomu pověření zaměstnanci firmy Strabag, která bude opravy provádět,“ uvedl s tím, že jediná trasa z Prachatic na České Budějovice bude po celé tři dny možná pouze přes Těšovice.

Součástí oprav je také frézování úseků na silnici z Husince do Prachatic přes Husineckou přehradu, kde jsou opravy naplánované na pátek 17. listopadu, a lokální výměna povrchu vozovky v okolí lomu Kobylí hora na trase z Prachatic na Netolice. „Silnice zůstanou průjezdné a provoz bude řízen kyvadlově,“ ujistil Martin Grožaj. Celkem opravy prachatické silničáře vyjdou na 2,5 milionu korun.

Objízdné trasy ve Vlachově Březí.Zdroj: Martin GrožajSoučasně až do 15. prosince Strabag opravuje ulice Husova a Dlouhá louka ve Vlachově Březí, které využívali šoféři jako objízdnou trasu při stavbě nedávno dokončeného obchvatu města. Na opravu objízdných tras upozornil Deník vedoucí provozního střediska Strabag v Prachaticích Josef Pavlík už při otevírání obchvatu Vlachova Březí. Do města je tak možné vjet pouze z nového obchvatu a zrušené autobusové zastávky na trase jsou nahrazy tou na náměstí Svobody.