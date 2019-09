„Mně se tu moc líbí,“ nešetřila chválou.

Pochvalovala si i Klára Černá, která jinak s dětmi navštěvuje třeba bazén v Sušici.

„Určitě jsou tu detaily, na které jsem upozornila ředitelku zařízení. Popsala jsem třeba speciální vozíček, kterým disponují v Sušici a usnadňuje nejen pohyb po areálu, ale i vstup do bazénu. Mile mě překvapilo, že na mojí připomínku jej koupí i sem,“ poznamenala.

Podle Radovany Kutlákové, ředitelky zařízení, jej ještě včera objednali. „Byl to výborný tip,“ chválila.

Kristínka si i v doprovodu svého bratra Maxíka vyzkoušela vířivku, bazén a hlavně pohyb po celém areálu. „S omezením je z mého pohledu pohyb po saunovém světě, konkrétně pak vstup do odpočinkové zóny. Tam je třeba vyvézt vozíčkáře ručně schodolezem a to sama nezvládnu,“ uvedla zřejmě k jedinému většímu zádrhelu Klára Černá, ale jedním dechem dodala, že ví, že na pomoc přijde proškolený personál, což nedostatek vyvažuje. „Při rekonstrukci prostor bazénu zůstalo hodně schodů a je to asi škoda. Chápu ale, že se jednalo o rekonstrukci, nikoli stavbu na „zelené louce“. Důležitý je i lidský faktor, že tedy i tyto nesnáze se dají překonat, když už to technicky nešlo. Možná to bude obtížnější spíše pro starší lidi s problémy s pohybovým aparátem,“ doplnila.