Celý rok se Zdeněk Krejsa, ředitel prachatického KreBulu, a jeho spolupracovníci snažili sehnat peníze na přístavbu v budově domu Křižovatka u parku, ve kterém společnost sídlí. Na tu sice získali dotaci a pomohlo jim například i město Prachatice, které je vlastníkem budovy, ale peníze stále chybějí. V této chvíli je to tři a půl milionu korun. „Budeme to řešit prostřednictvím úvěru,“ uvedl Zdeněk Krejsa se slovy, že i dál se ale společnost bude snažit získat další prostředky. Za sebou mají za posledních dvanáct měsíců řadu benefičních akcí, oslovili nadační fondy, ale i sponzory. Mimo jiné udělal Zdeněk Krejsa i osobní výzvu, při které slíbil, že pokud se podaří sehnat alespoň několik tisíc korun, naučí se plést na hrábích. Ta skončila v neděli 22. prosince.

KreBul se pustil do přístavby s pomocí dotace, která ale nakonec nestačila na zaplacení kompletních prací. „Ceny ve stavebnictví se totiž od chvíle, kdy byl na světě projekt, do chvíle, kdy jsme dotaci získali, podstatně změnily. Jenže, pokud bychom dotaci odmítli, zřejmě už nikdy by se nám nové komunitní prostory nepodařilo vytvořit,“ vysvětlil k postupu ředitel.