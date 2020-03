Necelé tři a půl milionu korun chybí společnosti KreBul na dostavbu komunitního centra v ulici Zlatá stezka. Po dlouhé diskuzi na pondělním zastupitelstvu je půjčí město Prachatice. O finanční příspěvek požádal Zdeněk Krejsa, ředitel KreBul.

Zastupitelé odsouhlasili dotační příspěvek ve výši 3,429 milionu korun. Podle starosty města Martina Malého jde o jediné možné řešení, aby bylo možné celou rekonstrukci městského objektu dokončit. Město zároveň s KreBul uzavře smlouvu. „Peníze proplatíme do třiceti dnů od poskytnutí slíbené dotace od IROP,“ upřesnil Martin Malý. Zároveň ale podotkl, že KreBul bude minimálně 12 let platit městu nájemné za užívání budovy. „Tím vlastně městu celý příspěvek splatíme,“ vysvětlil Zdeněk Krejsa. Kromě smlouvy o poskytnutí příspěvku totiž bude doplněna stávající smlouva o pronájmu objektu a KreBul bude platit 800 korun za metr čtvereční ročně. Dosud si společnost investice do městského objektu lidově řečeno „odbydlovala“ a platila korunu za m².

Komunitní centrum Prachatice

- Celková dotace IROP 4,994 milionu korun.

- Další příspěvky z benefičních akcí či sbírky 2,544 milionu korun. Z toho příspěvek od města 2,35 miliony.

- Celkové náklady na přestavbu 10,968 milionu.

- Na dofinancování 3,429 milionu korun přispěje město Prachatice.