Řada nejrůznějších, mnohdy originálních masek, se sešla v sále Národního domu v Prachaticích, aby maškarním bálem společně zahájili oslavu patnácti let od založení KreBulu. Ten vznikl oficiálně v březnu 2017. Jeho vzniku však předcházelo vydání knihy o pochodu smrti, jejíž autorkou je Jaroslava Krejsová. Ta tak vlastně položila základní kámen, ke kterému brzy přibyly další a další, v podobě nejrůznějších aktivit, realizovaných nejprve jen ve Volarech a od roku 2019 pak v Prachaticích.

Zahájení bálu patřilo baletkám z Pištína, které se představily hned dvakrát a sklidily velký aplaus od diváků. Poté se slova ujal moderátor a host večera – zpěvák Lukáš Randák, který v úvodu představil časovou osu, zachycující významné události z patnáctileté historie, poté přivítal dva gratulanty – senátora Tomáše Jirsu, převlečeného za arabského prince a Michala Dobiaše, předsedu Správní rady KreBulu a ředitele Galérie Jabloň v Prievidzi. Senátor Tomáš Jirsa patří k jedním z našich pravidelných podporovatelů, ať už morálních, tak finančních. Při přípravě podkladů k výročí jsme zjistili, že je s námi vlastně od samého počátku. A ani tentokrát nevynechal setkání s námi a popřál nám do dalších let mimo jiné hodně sil na překonávání překážek, které se objevují. Michal Dobiaš ocenil různorodost aktivit a také to, že se snažíme přijímat nové výzvy a plnit si své sny. Jedním z nich byla rekonstrukce a stavba komunitního centra. A abychom na svou historii nezapomínali, daroval nám krásný obraz, zachycují dům Křižovatka u parku (Zlatá stezka 145) v dobách minulých.

Po oficiální části se všichni přítomní mohli tanečně vyžít za skvělého hudebního doprovodu kapely Valda Band z Českých Budějovic, jejíž tóny nenechaly nikoho dlouho sedět na židli. K tomu mohl každý vyzkoušet hru štěstí a odnést si tak některý ze zajímavých dárků, které byly připraveny díky štědrosti dárců, kterým velice děkujeme. Další dárek pak přítomní dostali přímo od moderátora večera Lukáše Randáka, který proměnil role a z moderátora se stal muzikálovým zpěvákem. Svým zpěvem potěšil přítomné, některé z dam dokonce i tanečkem.

Také KreBul nadělil sám sobě jeden z dárků. Po letech pozměnil své logo, připravil novou grafiku, před spuštěním jsou nové webové stránky. Autorem celého vizuálu je náš kolega Jakub Imbera, který svou práci krátce představil a uvedl do života omlazené logo. Skvělou volnou zábavu pak doplnili pracovníci a dobrovolník KreBulu, kteří si pro přítomné připravili originální půlnoční překvapení, za nějž si vysloužili zasloužený potlesk. Ten sklidili také všichni pracovníci a dobrovolníci, kteří se na přípravě večera podíleli a bylo jim poděkováno i předáním drobných dárků.

Zdeněk Krejsa, ředitel KreBul