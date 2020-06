Dům je v majetku města Prachatice, a již několik let v něm sídlí společnost KreBul. Ta zajišťuje veškerý servis pro sociálně znevýhodněné obyvatele, setkávají se tam senioři, zástupci většiny spolků, které ve městě působí. V KreBul je mimo jiné Občanská poradna, Informační centrum pro mládež, či nově regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a také centrum komunitní. Z malé zanedbané zahrady za domem dokázali majitelé KreBul Zdeněk Krejsa a Jiří Gabriel Kučera za pomoci dobrovolníků zvelebit v úžasnou mezigenerační zahradu.

Všímavý kolemjdoucí zjistí, že na střeše domu přibyly oči. V zadní části objektu, ze strany od letního kina, je ale změna velmi citelná. Nová prosklená stěna, kterou v posledním roce nechal přistavět právě KreBul má v sobě první dalo by se říci vyhlídkový výtah ve městě. A nejde jen o to, že se na půdu bezbariérově dostanou nejen senioři nebo zdravotně postižení lidé. Výhled do okolí je z výtahu opravdu úchvatný.

Když loni v únoru přestavba objektu začínala, vypadlo to, že nebude nic jednoduššího. Výtah, který vyšel na milion korun je hotový, a bezbariérově se tak všichni dostanou do prostorů půdy, kde vzniklo komunitní centrum. Komplikované ale bylo a dosud je sehnat peníze, ač měl podle Zdeňka Krejsy, ředitele společnosti, KreBul příslib dotačních peněz z různých zdrojů, vyšla pouze dotace z iROP ve výši přibližně 4,5 milionu korun, dva miliony dalo město jako dotaci do zhodnocení svého majetku. „Dalších 3,5 milionu korun pak město Prachatice společnosti KreBul půjčí z rozpočtu,“ vysvětlil Zdeněk Krejsa. Peníze bude KreBul splácet formou nájemného příštích dvanáct let. „Jako nezisková organizace jsme až dosud měli v objektu symbolický nájem jednu korun, a to díky zhruba šestimilionové investici do přízemí budovy. Od července nás čeká nájem přibližně třicet tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje s dovětkem, že je za pomoc města rád. Pokud by totiž město nesouhlasilo s žádostí KreBul, už rozehraná stavba by se musela zastavit a nejspíše by skončily všechny aktivity KreBulu.

V příštím týdnu po více než roce stavebních prací se chystá kolaudace objektu. „Celá první etapa je hotová, stavební firma odstraňuje drobné nedodělky v rámci reklamací,“ ujišťuje Zdeněk Krejsa s tím, že se po kolaudaci může na půdu začít stěhovat vybavení. Komunitní centrum bude kompletně hotové a otevřená nejdéle v polovině letošního července. Vybavení bude kromě skromné kuchyňky čítat jen stoly a židle a potřebné technické vybavení. To proto, aby se s nábytkem dalo rychle manipulovat podle potřeby na využití místnosti. „Prostor se stane také jakousi spolkovou místností,“ ujišťuje Zdeněk Krejsa s tím, že po domluvě si může nový půdní prostor pronajmout kdokoli na koncerty, firemní porady či setkání. „Prostě bude otevřená pro všechny,“ ujišťuje ale dodává, že přednost budou mít vždy lidé se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.

Celá stavba první etapy Komunitního centra stála KreBul téměř 11 milionů korun, k penězům od iROP a města Prachatic, přidal KreBul svůj podíl, s částí pomohl úvěr, benefiční akce organizované dobrovolníky, prachatickými školami nebo veřejná sbírka. Ale i tak ještě 195 tisíc korun chybí. „Věřím, že se nám povede poslední část peněz sehnat. Už nyní připravujeme další akce a sbírka je také stále otevřená stejně jako výzva na darujme.cz,“ doufá Zdeněk Krejsa. Každopádně do druhé etapy stavby, která plánuje přestavbu zbylé části půdy na ubytovací kapacity a která je zatím jen ve stádiu vizualizace, nepůjde dřív, než bude mít všechny peníze naprosto jisté.

Nové komunitní centrum:



- Stavba Komunitního centra KreBul začala 4. února 2019, skončila 19. 12. 2019. Kolaudaci posunula koronavirová krize, bude 16. 6. 2020.



- Vyšla na téměř 11 miliónů korun, z toho je 4 550 730 korun dotace od IROP, další prostředky byly vlastní (tam je započtena i veřejná sbírka, kde se vybralo 175 147 korun) a dotace města, zbylé 3 429 000 korun je půjčka od města Prachatice a KreBul ji splatí jako nájem za 12 let.