Vimperští nezahálejí a sotva se umoudřilo počasí opravují, co se dá. Za pár dnů se překlopí do další etapy rekonstrukce ulice 1. máje, což jen největší investice Vimperských v posledních několika letech. Také Pivovarské terasy už mají jasnou podobu. S jejich financováním ale vydatně pomáhá dotace.

Kontrolní den na stavbě a obnově vimperských Pivovarských teras. | Foto: MěÚ Vimperk

Školní zahrada v ZŠ Smetanova bude ještě letos jako nová. Před pár dny začala rekonstrukce povrchů na venkovním hřišti a přístupové cestě do ordinace dětského lékaře. Školáci navíc budou mít k dispozici nové doskočiště a hřiště s hracími prvky. „Změny čekají i hřiště samotné, ale jen částečně,“ uvedl vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl. Vše bude komplet hotové letos o prázdninách.

Terasy už se rýsují

Po poslední kontrolním dni na stavbě Vimperských teras hodnotí vedení města Vimperk, že vyhlídka z nich bude úchvatná. „Horní vyhlídka na zámek a bývalý Schwarzenberský pivovar je už nyní téměř dokonalá,“ nechal se slyšet vimperský místostarosta. Dotační peníze z přeshraničního projektu by měly pokrýt až osmdesát pět procent celkových nákladů na rekonstrukci Pivovarských teras. Celkové odhadované náklady jsou zhruba 25 milionů korun. Rekonstrukce teras by měla trvat do letošního podzimu.

Novou školku nakreslilo sedmdesát architektů

Obrovským překvapením byl pro vedení města Vimperk počet návrhů, které architekti zaslali do soutěže o novou mateřskou školku, které Vimperk plánuje postavit na „zelené louce“. Vimperští už mají vybráno, zvítězil návrh architekta Logana Amonta. Všechny nápady ale vedení města představilo veřejnosti v sále MěKS. „Nyní následuje jednání s vítězem o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace,“ uvedla vimperská starostka Jaroslava Martanová. Doplnila, že vedení města by chtělo všechny soutěžní návrhy vystavit na delší dobu. „O místě rozhodneme v nejbližších dnech,“ uzavřela.

