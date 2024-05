V těchto dnech se Vimperští dostanou do centra ještě kolem pošty ulicí Sadovou, pracuje se totiž v úseku od hotelu Zlatá hvězda na křižovatku k poště. Od příštího týdne se situace změní. Druhá etapa je naplánovaná od 1. do 30. června a týkat se bude rekonstrukce křižovatky ulic 1. máje, Pivovarská a Sadová. Křižovatka samotná bude neprůjezdná celý měsíc.

Jedinečné záběry vimperské ulice 1. máje z výšky. Podívejte se!

Přesněji do chvíle než se práce přesunou do ulice Pivovarská, kde budou opravy časově nejdelší. V případě dvou posledních etap nebude pro městskou hromadnou dopravu k dispozici zastávka u gymnázia. Třetí etapa je plánovaná od 1. července do 30. září letošního roku.

Opravují pietní síň

Rekonstrukce pietní síně na městském hřbitově zdárně pokračuje. Starou budovu nechalo město odstranit už v loňském roce. "Spolu s opravou budovy jsme nechali opravit přilehlé zdi," uvedl místostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl. Nová pietní síň bude hotová letos včetně potřebného zázemí jako jsou veřejné toalety a prostorem pro správce hřbitova. "Hotovo by mělo být na podzim," dodal. Stavbu realizuje stavební společnost GSI INVEST.

Na Homolce se také staví. Tam v květnu začala stavba nového dětského hřiště, které v lokalitě chybělo.

Odpadu je příliš

Vedení odboru životního prostředí MěÚ Prachatice vyzvalo zahrádkáře, kteří vlastní zahrádku v lokalitách nad sídlem Lesů ČR, proti TKB, nad čp. 572 v ulici Nad Stadionem na mezi směrem k zámku, aby promysleli likvidaci BIO odpadu ze zahrádek. Ve všech lokalitách jsou sice kontejnery na bioodpad, ale ty jsou velmi často přeplněné. "Upozorňujeme všechny zahrádkáře, že pokud budou i nadále plnit tyto kontejnery více než jsme schopni zajistit a především zaplatit za jejich vývoz, bude tato služba pro zahrádkáře zrušena," uvádí město.