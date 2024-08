Dar Místní akční skupině Šumavsko. Město Vimperk je členem tohoto zapsaného spolku, který se podílí na rozvoji širšího území a podařilo se mu zprostředkovat podporu již pro 185 projektů o celkovém objemu 200 mil. Kč. Valná hromada spolku určila, že se členské obce mají podílet na činnosti spolku ročním příspěvkem 4 Kč na obyvatele, což v případě Vimperka činí 29 456 Kč.

Podpora sportu. Ski klub Šumava Vimperk, z. s., dostane od města dotaci 10 000 Kč na pořádání 27. Šumavského MTB maratonu a Karatedo klub Tsunami Prachatice, z. s., 16 000 Kč na výjezd dvou členů klubu na říjnové mistrovství světa v Japonsku.

Vybavení pro dobrovolné hasiče. Město získalo dotaci z Hasičského fondu Nadace AGROFERT ve výši 75 tis. Kč a dalších 60 000 Kč od Jihočeského kraje na doplnění výstroje pro dobrovolné hasiče ve Vimperku. Od kraje také dostalo dotaci ještě pro hasiče v Hrabicích (60 000 Kč) a ve Výškovicích (21 000 Kč). Rada města schválila smlouvy o dotacích a zároveň vybrala dodavatele vybavení.

Veřejná zakázka Zámecká stezka. Zpevnění a úprava stávajících pěšin, osazení mobiliářem, zpřístupnění a posílení rekreační funkce bývalé zámecké obory – to je projekt Zámecké stezky, který by se měl realizovat v příštím roce. Aby však na něj město mohlo získat dotaci od ministerstva zemědělství, musí už mít dopředu smlouvu s vybraným dodavatelem. Jelikož se jedná o zakázku do 2 mil. Kč, osloví město ve zjednodušeném podlimitním řízení tři firmy o podání nabídky.