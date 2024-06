Prachatický Hulák otevře v případě pěkného počasí přesně v polovině června. U slunečních hodin je k vidění výstava, která mapuje historii měření času a představuje autora prachatických slunečních hodin Zdeňka Šimka. Prachatičtí mohou hlasovat o investici v participativním rozpočtu.

Sluneční hodiny v Prachaticích zase ukazují čas. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

O měsíc dříve než je určuje zákon, mohou Prachatičáci vyřizovat na Městském úřadu vše potřebné s e-Doklady. Aplikace byla spuštěna začátkem letošního roku a prokazovat se elektronickým občanským průkazem je možné na všech ministerstvech a dalších vybraných státních úřadech. Od letošního července pak e-Občanku akceptují jak obce s rozšířenou působností, což je případ Prachatic a Vimperka, tak i policie, finanční úřady či pobočky Czech POINT v obcích s rozšířenou působností.

Parkovací lístek nemusí být za oknem auta

Nové prachatické parkovací automaty umějí přijmout platbu kartou či mobilním telefonem. Další možností bude platba prostřednictvím aplikace. Lístek z parkoviště už nebude třeba dávat za čelní sklo. Kontrolu kontrolu zaplaceného parkování provedou strážníci Městské policie prostřednictvím načtení registrační značky do mobilního telefonu, který mají běžně k dispozici. Zástupci města jednají s provozovatelem aplikace Easypark, která je jednou z nejrozšířenějších v Česku a využívá ji i Praha. „Zavedení platby parkovného platební kartou či mobilním telefonem a následně také prostřednictvím mobilní aplikace byly dva kroky, jak placení parkovného posunout k současným standardům. Výhodou aplikace je, že sama rozpozná placenou zónu a výši poplatku a navíc si řidič může parkování bez problémů prodloužit nebo i zkrátit, a to aniž by musel opětovně zpět ke svému vozidlu,“ vysvětlil prachatický starosta Jan Bauer.

Participativní rozpočet postupuje do veřejného hlasování

Dvě stě tisíc korun vyčlenili Prachatičtí do participativního rozpočtu pro letošní rok. Jde o finance v rozpočtu města, o jejichž investování rozhodují sami obyvatelé svými návrhy. Projekt musí být investicí, opravou majetku města či nákupem mobiliáře. Návrhy Prachatičáci podávali do 1. května a participativní rozpočet tak postupuje do další fáze. O realizaci soutěží návrhy: Posezení v Kaštanově ulici, Naučná stezka v Přírodní rezervaci Libín, Posezení pod lípou v ulici U Lipového dvora a Dětské herní prvky u Štěpánčina parku. Lidé mohou hlasovat od 4. června do 18. června na www.tvorime.prachatice.eu.

Tam bude do 23. června zveřejněn výsledek hlasování. „Těší nás zájem občanů o zapojení do veřejného dění prostřednictvím participativního rozpočtu města,“ zhodnotil prachatický starosta.

Výstava u slunečních hodin

Do konce června mohou Prachatičtí i turisté u slunečních hodin vidět výstavu. Tu připravilo město Prachatice u příležitosti opravy slunečních hodin na Malém náměstí po loňském zlomení. Výstava představuje sluneční hodiny a jejich autora Zdeňka Šimka a obsahově ji připravil syn autora hodin Lukáš Šimek.

Koupací sezona na prachatickém Huláku začne v polovině června

Na dvou oboustranných stojanech jsou informace nejen o Zdeňku Šimkovi, autorovi našich slunečních hodin, ale také o historii měření času se zaměřením na hodiny sluneční, o návrhu našich slunečních hodin a o dosavadní péči města o ně.

Placení na Huláku půjde on-line

Jednou největších investičních akcí Sportovního zařízení Prachatice v roce 2023 byla oprava bazénových van na veřejném koupališti Hulák a dětské bazénové vany ve Sportovně relaxačním centru. Podle informací ředitele Sportovního zařízení Prachatice Martina Kuláka Je ale také připravena projektová dokumentace na rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště a modernizace webových stránek a integrace rezervačního systému. V současných dnech Sportovní zařízení dokončuje modernizaci odbavovacího systému návštěvníků na Huláku. „Termín dokončení spojených s modernizací odbavovacího a platebního systému je plánován na 15. června, kdy bude také v případě příznivého počasí koupaliště otevřeno,“ uvedl Martin Kutlák. Návštěvníci tak budou moci nově využívat svá stávající abonentní média z krytého bazénu také k návštěvě veřejného koupaliště. Stačí jim nabít kredit na abonentský náramek či elektronickou peněženku a mohou projít turnikety, aniž by stáli u vstupu frontu. „Pokud návštěvníci nedisponují žádným abonentním médiem a chtějí se vyhnout frontě na vstupu, budou mít nově možnost zakoupit si jednorázové vstupné přes e-shop a následně budou moci projít přes turniket pomocí zaslaného QR kódu,“ doplnil.

Koupací sezona na prachatickém Huláku začne v polovině června

Milovníci sauny se nemusí tento rok bát, že by se jim saunový svět po dobu letních prázdnin zcela uzavřel. Provoz panoramatické sauny je od 1. července plánován pravidelně dvakrát týdně. V případě chladného a deštivého počasí bude provoz rozšířen. „Kromě saunového světa budou mít toto léto návštěvníci Sportovně relaxačního centra možnost navštěvovat také fitness, které jim díky novému odbavovacímu systému bude k dispozici v režimu bezobslužného provozu. Krytý plavecký bazén však zůstane od července minimálně do poloviny srpna uzavřen z důvodu provedení nutné pravidelné údržby,“ upřesnil ředitel Sportovního zařízení Prachatice.