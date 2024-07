Radní se na svém pondělním jednání zabývali provozem malého stánku s občerstvením v blízkosti rozhledny. Provozovatel stánku totiž letos jeho pronájem ukončil. „Jsem velice potěšen, že prostřednictvím rady města jsme našli náhradního nájemce na provoz rozhledny a přilehlého kiosku po dobu rekonstrukce horské chaty na Libíně. Turistický cíl v podobě rozhledny s občerstvením by tak měl zůstat návštěvníkům po celé léto k dispozici. Po náročném výšlapu jistě potěší aspoň základní osvěžení a drobná svačina,“ upřesnil provoz na letošní sezonu starosta města Jan Bauer.

Se změnou na hřbitově radnice počítá

Začátkem letošního roku se radní seznámili se zpracovanou Architektonicko-dopravní studií, která řeší širší území hřbitova včetně parkoviště a úpravy dopravního napojení z hlavní silnice. Studie je rozdělena na několik etap a je základním podkladem pro vypracování projektové dokumentace, na základě které budou vyčísleny skutečné náklady pro samotnou realizaci plánovaných úprav. Prachatičtí radní chtějí najít projektanta pro vypracování kompletní projektové dokumentace na „Vjezd na parkoviště, parkoviště a vstup na hřbitov v Prachaticích I. a II. etapa. Předpokládaný termín ukončení projekčních prací je plánován na pololetí příštího roku. Práce by pak měly být rozděleny do dvou etap.

První etapa zahrnuje sjezd z komunikace II/141 na parkoviště a samotné parkoviště u hřbitova. Druhá etapa řeší samotný vstup na hřbitov. „Cílem plánované rekonstrukce je celková kultivace hřbitova, řešena je tzv. nová část hřbitova a jeho předprostor včetně odstavné parkovací plochy. Hlavní ambicí celého záměru je vnést do hřbitova architektonizovaný řád a adekvátní důstojnost, kterou dnes stávající prostory zoufale postrádají. Velký důraz je v rámci studie a následné realizace kladen na cestu zemřelého. Ta je navrhována tak, aby vznikalo srozumitelné funkční prostředí naplňující pietní charakter,“ upřesnil obsah plánované rekonstrukce vycházející ze zpracované studie místostarosta Jakub Nepustil.

Lidé chtějí herní prvky u Štěpánčina parku

V letošním participativním rozpočtu města Prachatice zvítězil návrh umístit herní prvky pro děti u Štěpánčina parku. Lidé navrhli několik akcí, hlasovali a výsledkem jsou právě herní prvky. O realizace se postará město Prachatice, které pro letošek do participativního rozpočtu vyčlenilo částku ve výši 200 tisíc korun.

V řádném termínu obdrželo město Prachatice v letošním roce pět návrhů od občanů, čtyři z těchto návrhů postoupily do veřejného hlasování, které proběhlo elektronickou formou na portálu www.tvorime.prachatice.eu. Radní se na pondělním jednání seznámili s výsledky veřejného hlasování, ve kterém si občané v rámci participativního rozpočtu zvolili jako vítězný návrh Dětské herní prvky u Štěpánčina parku. Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky nyní pracuje na zajištění realizace tohoto vítězného návrhu. „Těší nás zájem občanů o zapojení do veřejného dění prostřednictvím participativního rozpočtu města Prachatice, děkujeme jak navrhovatelům, tak hlasující veřejnosti za jejich zájem v rámci veřejného financování a prostřednictvím hlasování občanů města Prachatice bychom měli v nejbližší době instalovat dětské herní prvky do Štěpánčina parku,“ upřesnil organizační postup v rámci participativního rozpočtu starosta Jan Bauer.