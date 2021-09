Oprava komunikace na Lázních sv. Markéty včetně obratiště byla na konci minulého týdne dokončena. Jedná se o komunikaci od bývalého penzionu Panorama až k točně u Areálu lesních her. Komunikace se opravovala od začátku září a náklady se vyšplhaly na bezmála jeden milion korun. Peníze na opravu šly z rozpočtu města Prachatice na opravy pro letošní rok.

„Cílem je ukázat veřejnosti jaké jsou sociální služby, zda jsou kvalitní, dostupné, zda skutečně pomáhají lidem, zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost,“ popsala vedoucí domácí hospice Štěpánka Válková. Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích otevírá 5. října v době od 9 do 18 hodin své prostory veřejnosti a v 17 hodin zve na přednášku ředitele zařízení Roberta Huneše.

V rámci Týdne sociálních služeb v ČR se konají počátkem října Dny otevřených dveří. V letošním roce je to v týdnu od 4. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.