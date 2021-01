Včetně DPH stála 42 miliónů. Stavbaři se opravdu činili. Přidali na tempu a za 119 dní bylo hotovo.

Víceúčelová sportovní hala stojí v krásném prostředí pod hlubockým zámkem.

A chcete-li, můžete v ní okamžitě začít hrát. Vlastně ne úplně hned, ale až povolí přísná vládní opaření, která bojují proti nákaze onemocnění Covid-19.

Se zalíbením si dostavěnou moderní halu prohlíží předseda Tělovýchovné jednoty Karel Vácha. Zkušebně si už do míčku na umělém povrchu „pinknul.“. Hlubocký patriot je rád, že sportovní areál má přímo ve svém srdci další perlu. Víceúčelovou sportovní halu.

Když se společně rozhlédneme po sportovním areálu, je tu opravdu zastoupení mnoha sportovních odvětví. Od golfu, přes hokej a tenis, fotbal, baseball. Přesto dál pod hlubockým zámkem připravujete pro Jihočechy novinky?

Je pravda, že už tady toho moc nechybí. Z populárních sportů je to asi všechno. Věnujeme se i módním sportům, takže sportovních odvětví je tady v areálu zastoupeno opravdu dost. Neustále se ale něco děje, neustále je třeba sportoviště vylepšovat a modernizovat.

Zmínil jste módní sporty, které to podle vás jsou?

Třeba baseball, který se tu narodil a hodně zabydlel. Sice je to konkurenční tělovýchovná jednota…

…Sokol Hluboká?

…přesně tak, ale už jsem jejímu šéfovi Davidu Šťastnému gratuloval. Hlubocký baseball postoupil do extraligy, to je podle mě krásný sportovní úspěch.

Společně se Sokolem Hluboká kooperujete?

Je pravda, že tato konkurence nám dost odebírá mládež, s tím se ale musíme poprat. Důležité je, aby děti sportovaly, jaký sport dělají, to už je jiná záležitost.

Jaké sporty jsou podle vás stěžejní pro tradiční Tělovýchovnou jednotu Hluboká nad Vlavou?

My se soustředíme na pět sportů, které jsou tady už dlouhá léta a jsou pro nás tradiční. Fotbal, hokej, tenis, volejbal a věnujeme se sportu pro všechny.

Pro vyznavače těchto sportů se snažíte vytvářet podmínky, vylepšujete areál?

Vytváříme podmínky pro provozování těchto sportů. Před patnácti roky jsme tady otevírali tehdy nové fotbalové hřiště s umělou travou…

To už je to patnáct let? Čas letí neuvěřitelně…

Přesně tak, tehdy slavnostní otevření hřiště s umělou travou proběhlo za přítomnosti hejtmana Zahradníka. Před dvěma lety jsme docela v tichosti vybudovali u travnatého fotbalového hřiště tribunu, v jejím přízemí je pět šaten, zázemí a všechno, co k tomu patří.

Ruku v ruce s dostavbou tribuny u fotbalového hřiště přicházely pod zámkem i další změny?

Tím jsme třeba uvolnili už osmdesát let starou budovu šaten.

A pak přišla řada na tenis?

Získali jsme dotaci pro výstavbu víceúčelové haly, ta vznikla právě na místě osmdesát let staré budovy. Zrušili jsme jeden venkovní kurt a už tady stojí pěkná, nová a moderní hala.

Už je v provozu?

Je hotová. Zkolaudována byla dvaadvacátého prosince. Stála 42 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Postavili jsme ji za 119 dní.

Nebude sloužit jen tenistům? Je víceúčelová?

Ano. Primární v této hale bude tenis, ale stavěli jsme ji tak, aby byla využitelná nejen pro tenisty, ale také pro jiné sporty.

Pro které? Jaké sporty se tady mohou provozovat?

Takové, které nejsou zase tolik agresivní. Mysleli jsme na celou řadu sportovních odvětví, třeba na badminton, volejbal, florbal a další.

…a co fotbal?

Do haly pustíme děti. Asi do do jedenácti let. To omezení je nutné, aby nám fotbalisti nepoškodili vnitřní zařízení, jako jsou skla, světla a další vybavení.