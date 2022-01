Výlet popsal: "V šest hodin ráno jsem na parkovišti pod Třístoličníkem. Oblékám se do péřové bundy, nasazuji čelovku a na záda batoh s fotovybavením. Kousek za Trojmeznou přecházím na kamenné moře, postavím stativ a začínám fotit. Po celém obzoru jsou krásně vidět Alpy s dominantním masivem Dachsteinu, který chci nafotit s největším přiblížením. Fouká silný východní vítr a stativ s teleobjektivem se poněkud silně chvěje. Jediná pomoc, která se nabízí, je stoupnout si zády ke směru větru, rozepnout bundu, ruce do kapes, mírně rozpažit a pomocí mobilu ovládat spoušť canonu. Odtud pokračuji dál přes Trojmezí, Rakouskou loku na Plechý. Slunce krásně svítí a nabízí tak skvělé podmínky pro focení. Z Plechého pokračuji přes Kučerovu vyhlídku k pomníku A. Stifftera. Fotím Plešné jezero a pohledy k Lipenské přehradě. Vracím se zpět na hřeben, jsem kousek pod vrcholem, který se halí do mlhového oparu a poskytuje nádherné scenérie pro oko a focení."