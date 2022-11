Zdroj: Lenka Pospíšilová

„Pro naše město je velkou ctí, že právě u nás budou moci lidé zhlédnout předpremiéru nové minisérie o Králi Šumavy Josefu Hasilovi, jenž se narodil ze kopcem v Zábrdí a jehož sourozenci byli dlouholetými obyvateli města Husince,“ říká starostka Husince Ludmila Pánková a dodává: „V našem kraji je toto téma dodnes poněkud ožehavé a já bych si moc přála, aby nová série, která vznikla na motivy knižní předlohy husineckého občana Davida Žáka, napravila pohled lidí na osobu Josefa Hasila a jeho působení coby převaděče. Řada lidí jej má totiž stále zkreslený vlivem Kachyňova filmu z konce padesátých let.“

Příběh minisérie z dílny Voyo Originál začíná na jaře roku 1948. V době, kdy ještě nedozněla radost z míru a Východ i Západ už mají obavy z třetí světové války. Oba tyto světy od sebe oddělují hluboké šumavské lesy. V kuchyni Sboru národní bezpečnosti ve Zvonkové slouží čtyřiadvacetiletý kuchtík Josef Hasil (Oskar Hes). Divoký kluk, který se s ničím nemaže a žije zcela bez obav. Stihl už zažít válku v německém pracovním lágru i jako spojka mezi partyzány. Teď touží především po zábavě, dobrodružství a volnosti. To poslední, o co se zajímá, je politika. „Když jsem se dal ke sboru a šel k čáře, myslel jsem,že budu chytat nácky, werwolfy a podobnou verbež. Ne naše lidi, co chtěj ven,“ shrnul v jednom z mála porevolučních rozhovorů sám Josef Hasil.

„Když se řekne Šumava, naskočí nám nejchladnější místa naší republiky, nejstudenější potoky, tůně. Hluboké lesy, řídké osídlení. Kdybyste se někdy měli ztratit, zmizet, kdyby někde měla vzniknout legenda o klukovi, co se nenechal chytit a opakovaně unikal tam a zpět pod padající železnou oponou, bylo by to na Šumavě,“ říká kreativní producent minisérie a ředitel vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler.

Třídílnou minisérii pro Voyo natočil šestinásobný držitel Českého lva David Ondříček podle románového bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy. Ten vychází z Hasilových vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů. „Když jsem psal román, byl jsem v kontaktu téměř se všemi tehdy žijícími příbuznými pana Hasila,“ říká David Jan Žák a pokračuje: „Nejvíc mi pomohl jeho syn Pepík Vávra, jen díky němu se mnou Josef Hasil mluvil.“ Jediný syn Josefa Hasila Josef Vávra jej doplňuje: „Jsem moc rád, že se tátův příběh dočkal nového, a hlavně pravdivého zpracování a že za tím stojí zrovna David Ondříček, ve kterého mám plnou důvěru.“

„Josef Hasil byl dobrodruh. Jako mnoho jeho vrstevníků žil svůj život naplno bez ohledu na rizika, která to přináší,“ říká šestinásobný držitel Českého lva David Ondříček a pokračuje: „Ale kdo se v tak mladém věku pustí do nočních močálů? Pro mě jde o strhující dobrodružný thriller o klukovi, co by ze všeho nejraději jezdil po své milované Šumavě na motorce za holkama, jenže doba, okolnosti a jeho svérázná, tvrdohlavá povaha z něj udělaly až mytického superhrdinu československého pohraničí. Jde o nadčasový příběh o mládí, střetu hodnot a touze po lásce, dobrodružství a svobodě.“