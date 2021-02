Krajský investiční fond (KIF) se rozjíždí. Jihočeským městům a obcím může přispět na finančně náročné akce částkou až 30 milionů korun. Potvrdil to hejtman Martin Kuba s tím, že o příspěvek se mohou žadatelé začít ucházet od pondělí 15. února. V balíku KIF pro letošní rok má kraj celkem 200 milionů korun.

„Hlavním účelem založení fondu je přispět obcím a městům Jihočeského kraje na investice do veřejné služby, školství, sportu, kultury či společenského života. Chceme, aby tak mohly vyrůst v našich městech a obcích nová sportoviště nebo třeba mateřské školy, které obce nezvládnou realizovat jen ze svého rozpočtu. Slíbili jsme, že napumpujeme krajské peníze do jihočeských měst a obcí a krajský investiční fond nám to umožní. Jihočeši často ani neví, k čemu je ten kraj dobrý a my chceme, aby jim kraj pomáhal přímo v místě, kde bydlí,“ nastínil Kuba.