Krajnice mizí, vyhýbání je ruská ruleta

Němčice, Tupesy - Od června musejí řidiči mířící z Prachaticka do Českých Budějovic a naopak využívat objízdné trasy. Pro osobní vozidla vede přes Němčice a dál na Tupesy. Kdo tudy jezdí den co den, ví, že cesta to není právě ideální. A své o tom mohou vyprávět i místní obyvatelé.

Uzavřených šest kilometrů silnice z Němčic do Češnovic vadí lidem, kteří žijí v obcích na objízdné trase. „Je to hrozné. Je to zavřené na takovou dobu, jak dlouho se tam nic nedělalo. První dva měsíce tam nebylo ani živáčka,“ rozčiluje se Bohumír Mráz z Tupes a ukazuje na silnici v obci, kterou co minutu projede auto. Tupesy jsou hned první na trase objížďky při odbočení v Němčicích. „Máme to tu z první ruky. Každou chvíli někdo skončí ve stoce. Podívejte se na to, jak jsou ty krajnice vyježděné,“ dodal s tím, že tohle všechno tam po zprůjezdnění hlavního tahu zůstane. „To můžou zase začít opravovat tady,“ myslí si obyvatel Tupes, který ráno nakupoval pečivo z pojízdné prodejny vodňanského pekařství.

Šofér dodávky s pečivem přikyvoval a přidal se k láteření: „Vyhnout se na objížďce je fakt umění.“ Pro řidiče s pečivem to znamená každý den několik minut zdržení. Při normálním provozu totiž jede po hlavní a do Tupes jen zajede. Od června denně absolvuje úzkou objízdnou trasu, kde jde mnohdy nejen o plechy, ale i o život. Už při míjení se s dodávkou musí osobák zastavit. Traktor zabere cestu celou. V některých místech na zničenou krajnici upozorňují přenosné značky.

Podle Bohumíra Mráze navíc šoféři jezdí příliš rychle. „Kolikrát ani nezjistíte, co projelo za auto, nebo jako barvu měla motorka, jak tu jezdí rychle,“ vypráví. K tomu se tam ještě občas zatoulá zbloudilý cizinec, který neví kudy dál. Výjimkou nejsou ani kamiony, které tam nemají co dělat.

Silnice sice vypadá, že už je hotovo, ale otevření se zatím nechystá. „Ve středu tam dělníci byli, dělají stoky. Než dodělají značení to ještě chvíli potrvá,“ podotkl Bohumír Mráz, který směrem k opravované hlavní silnici jezdí několikrát v týdnu. Má tam totiž les a louky. „Trvá to dlouho. Ale už by měli finišovat, tak snad skončí a bude tu zase klid,“ doufá.