JHMD musely od pondělí 3. října kvůli chybějícímu osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy od Drážního úřadu nasadit na úzkokolejce místo vlaků autobusy. Na nejasnou situaci kolem hradecké společnosti dnes reagoval také Jihočeský kraj, který firmě vypoví smlouvu. Jednohlasně o tom rozhodli krajští zastupitelé.

Hradecké úzkokolejce hrozí v krajním případě zánik, obcím na trati vlaky chybí

"Společnost ztratila certifikaci jezdit po dráze, došlo k jejímu odejmutí Drážním úřadem, takže dnes na koleje ani vyjet nemůže a druhá věc je, že se dostala ekonomicky do úpadku. Autobusovou dopravu zajišťuje dodavatel za ceny, které naprosto neodpovídají cenám, jaké my jsme si schopni zajišťovat přes naše vysoutěžené dodavatele," zdůvodnil ukončení smlouvy jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že z pohledu dopravní obslužnosti je úzkokolejka pro kraj nevýznamná. Provoz vlaků stál krajskou kasu ročně 32 milionů, s autobusy by ušetřil 20 milionů. Přesto má Jihočeský kraj do budoucna zájem zachovat alespoň letní turistický provoz parních vlaků.

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Vedení společnosti JHMD v současné době nemá z čeho milionové dluhy zaplatit. Dlouhodobě se hájí tím, že nedostává od Kraje Vysočina řádně zaplaceno za využití dopravní cesty.

VIDEO: Smutek i naděje. Tak odjel poslední vlak z hradeckého nádraží úzkokolejky

"Je to naprosté selhání státu, protože peníze, které regionální doprava měla dostávat od ministerstva dopravy a které byly krajem vypláceny, k nám nedorazily tak, jak předpokládalo memorandum. V pondělí 17. října máme na ministerstvu dopravy jednání. Chceme na něj trať úplatně převést, protože nehodláme něco platit za Kraj Vysočina," komentoval další postup předseda správní rady JHMD Boris Čajánek. Pokud se ale stát rozhodne, že trať neodkoupí, hrozí rozprodání vlaků a úplný zánik úzkokolejky. Společnost totiž nebude schopna železniční cestu provozovat s deficitem.

JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400 000 cestujících.