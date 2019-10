Jihočeský kraj rozdělí první část výtěžku ze sbírky lidem postiženým výbuchem plynu v Lenoře. Majitelé bytů a osoby v nich bydlící se podělí o prvních 546 tisíc korun.

Lenorští uklízejí po čtvrtečním výbuchu a požáru. | Video: Deník/Tomáš Přibyl

Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská. „Jde nám o to, aby majitelé i obyvatelé zničených domácností obdrželi finanční podporu co nejdříve,“ uvedla hejtmanka. Další část finančních prostředků z veřejné sbírky bude rozdělována průběžně podle toho, jak velkou sumu se v následující době podaří nashromáždit.