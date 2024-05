Prachatický Hulák nabídne první koupání v polovině června. Když bude hezky, zpřístupní vedení Sportovního zařízení Prachatice na opalování zahradu krytého bazénu.

Veřejné koupaliště Hulák v Prachaticích. | Foto: MěÚ Prachatice

Jen pár dní po Vimperku zveřejnily také Prachatice plány pro letošní koupací sezonu. Koupaliště Hulák se lidem otevře v sobotu 15. června za podmínky, že bude přát počasí. Do té doby bude v případě slunečných dnů možné využívat k opalování zahradu krytého bazénu. Tam ale na letní měsíce Sportovní zařízení plánuje pravidelnou odstávku. Začít by měla 1. července a trvat bude minimálně do poloviny srpna. V té době totiž musí bazén projít pravidelnou údržbou.

Saunování ale nebude Prachatičákům zapovězeno. Saunový svět bude po dobu odstávky krytého bazénu otevřen vždy ve středu a v neděli.

Na Huláku se chystají novinky, kromě tradičních doprovodných programů, které lidé znají už z minulých let, chystá různé druhy cvičení, aby návštěvníci Huláku mohli zkusit, co by se jim líbilo. Předcvičovat budou zkušené lektorky. Úplnou novinkou ale bude přítomnost animátorů, kteří se budou nažit návštěvníky nejen pobavit, ale také rozhýbat. Animátoři se zaměří nejen na dospělé, ale také na dětské návštěvníky koupaliště.

U vody se představí prachatický intergrovaný záchranný systém. Jejich dny, kdy předvedou svá vozidla a další vybavení a případně zodpoví otázky přítomných, jsou už pevně zaneseny v kalendáři akci na Huláku. Bude 9. července a 13. srpna.